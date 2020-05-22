Пьяная сиделка убила 85-летнюю пенсионерку 

Пьяная сиделка убила пенсионерку в Волгоградской области . Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по региону.

20 мая 51-летняя сиделка сообщила в правоохранительные органы о смерти от естественных причин в одном домов в поселке Елань своей 85-летней подопечной.

По результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено, что пенсионерка скончалась в результате механической асфиксии и перелома подъязычной кости. Кроме того, ее ребра были сломаны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе его расследования было установлено, что 19 мая сиделка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила подопечную ногами, после чего задушила. Она была задержана. В настоящее время вопрос заключения подозреваемой под стражу решается.