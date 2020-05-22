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Пьяная сиделка убила 85-летнюю пенсионерку 

Артём Кульша и ещё 2 1 час назад
Пьяная сиделка убила 85-летнюю пенсионерку
Фото: РИА Новости
Пьяная сиделка убила пенсионерку в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по региону.
20 мая 51-летняя сиделка сообщила в правоохранительные органы о смерти от естественных причин в одном домов в поселке Елань своей 85-летней подопечной.
По результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено, что пенсионерка скончалась в результате механической асфиксии и перелома подъязычной кости. Кроме того, ее ребра были сломаны.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе его расследования было установлено, что 19 мая сиделка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила подопечную ногами, после чего задушила. Она была задержана. В настоящее время вопрос заключения подозреваемой под стражу решается.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в управлении СК по Москве рассказали, что днем ранее в квартире жилого дома на Пятницком шоссе 22-летний житель города задушил свою 71-летнюю бабушку в ходе ссоры, был за это задержан и обвинен в убийстве.
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Происшествия , СКР , МВД , Волгоградская Область
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