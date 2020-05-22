Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем 

Польше посетитель зоопарка подрался с медведицей. Мужчина залез в вольер с животным в варшавском зоопарке и начал его дразнить. При приближении опасного хищника смельчак спрыгнул в бассейн, медведица последовала за ним. Там-то любитель острых ощущений и вступил в схватку со зверем. Поначалу он дергал животное за уши, обнимался с ним, а потом в ход пошли кулаки.

В итоге вызволять дебошира из вольера пришлось прибывшим на место происшествия спасателям и полицейским. Выяснилось, что на «подвиг» 23-летнего поляка подтолкнули горячительные напитки, он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.