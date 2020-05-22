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Суд в Красноярске оставил бизнесмена Быкова под арестом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 2 часа назад
Суд оставил бизнесмена Быкова под арестом
Фото: ТАСС
Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу защиты на арест политика и бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства, и оставил его в СИЗО, сообщила официальный представитель суда Оксана Веселова.
«Сегодня Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Анатолия Быкова на решение Свердловского районного суда города Красноярска об избрании меры пресечения Быкову в виде заключения под стражу на срок в течение одного месяца 26 суток до 4 июля 2020 года и оставил его без изменения», — передает РИА «Новости» слова Веселовой.
Напомним, Быков был задержан по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году. Свердловский районный суд отправил Быкова под арест до 4 июля 2020 года.
По версии следствия, в 1994 году у 23-летнего Александра Наумова — члена преступной группировки, которую, как считают следователи, возглавлял Быков, — произошел с ним конфликт из-за распределения денег.
Вскоре перед автомобилем Быкова произошел взрыв, и он, как полагает следствие, решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Организацию преступления он поручил своему знакомому — Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды.
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Комментарии
Происшествия , Оксана Веселова , Владимир Татаренков , Александр Наумов , Анатолий Быков , ФСИН , РИА Новости , Красноярск
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