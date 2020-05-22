Пьянка закончилась групповым изнасилованием 17-летней

17-летняя жительница города Обнинска стала жертвой группового изнасилования сообщает издание Obninsk.Name. В преступлении подозревают двоих сверстников потерпевшей и одного их совершеннолетнего приятеля.

По данным журналистов, инцидент произошел в Боровском районе. Все четверо оказались участниками импровизированного застолья, не исключено, что употребляли алкоголь. Предполагается, что отдых закончился групповым изнасилованием девушки: трое молодых людей вступили с ней в сексуальные отношения.

Ранее, как сообщал «Рамблер», 32-летняя жительница Твери пожаловалась в полицию на групповое изнасилование в электропоезде «Москва — Тверь». Женщина дала показания, очнувшись с многочисленными травмами в больнице. По ее словам, в электричке на нее напали трое незнакомых мужчин, избили ее и надругались над ней.