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Трое россиян изнасиловали 17-летнюю во время застолья 

Павел Тиунов 49 минут назад
Пьянка закончилась групповым изнасилованием 17-летней
Фото: ТАСС
17-летняя жительница города Обнинска стала жертвой группового изнасилования сообщает издание Obninsk.Name. В преступлении подозревают двоих сверстников потерпевшей и одного их совершеннолетнего приятеля.
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По данным журналистов, инцидент произошел в Боровском районе. Все четверо оказались участниками импровизированного застолья, не исключено, что употребляли алкоголь. Предполагается, что отдых закончился групповым изнасилованием девушки: трое молодых людей вступили с ней в сексуальные отношения.
Ранее, как сообщал «Рамблер», 32-летняя жительница Твери пожаловалась в полицию на групповое изнасилование в электропоезде «Москва — Тверь». Женщина дала показания, очнувшись с многочисленными травмами в больнице. По ее словам, в электричке на нее напали трое незнакомых мужчин, избили ее и надругались над ней.
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Происшествия , Обнинск
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