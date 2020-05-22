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Групповое изнасилование несовершеннолетней произошло в Калужской области 

Kaluga-poisk.ru 1 час назад
Школьницу изнасиловали на вечеринке трое друзей
Фото: ТАСС
В Боровском районе произошло групповое изнасилование несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает портал Obninsk.Name.
По имеющейся информации, пострадала 17-летняя жительница Боровского района. Фигурантами по делу стали два её сверстника и совершеннолетний молодой человек, их приятель.
Компания проводила совместный досуг, возможно, с употреблением алкоголя. В итоге совместного отдыха все трое молодых людей вступили с пострадавшей в сексуальные отношения.
Подробности произошедшего не разглашаются. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало.
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Происшествия , Боровск , Калужская Область
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