Школьницу изнасиловали на вечеринке трое друзей

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В Боровском районе произошло групповое изнасилование несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает портал Obninsk.Name.

По имеющейся информации, пострадала 17-летняя жительница Боровского района. Фигурантами по делу стали два её сверстника и совершеннолетний молодой человек, их приятель.

Компания проводила совместный досуг, возможно, с употреблением алкоголя. В итоге совместного отдыха все трое молодых людей вступили с пострадавшей в сексуальные отношения.

Подробности произошедшего не разглашаются. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало.