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В деле расстрелявшего восьмерых срочника новый поворот 

Алиса Селезнёва 42 минуты назад
В деле расстрелявшего сослуживцев новый поворот
Фото: Соцсети
Расстрелявшего сослуживцев солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова повторно отказались признать потерпевшим по делу о вымогательстве. Об этом URA.RU заявил его отец Салим Шамсутдинов.
Как писал «Рамблер», 25 октября 2019 года в воинской части в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. В результате восемь военнослужащих погибли, двое получили ранения. Свои действия солдат-срочник объяснил тем, что не мог и «дальше терпеть над собой издевательства».
Адвокаты настаивают на том, что над ним издевались и вымогали деньги.
Шамтсутдинов раскрыл подробности издевательств в своей части
При этом Шамсутдинова отказались признать потерпевшим по делу о вымогательстве, защита обжаловала это решение и вновь получила отказ, сообщило URA.RU.
Согласно постановлению прокуратуры Восточного военного округа, которое привело издание, Шамсутдинов отдал сослуживцу Абдрахманову свою банковскую карту, с которой тот снял две тысячи рублей.
По версии следствия, Абдрахманов взял у тюменца деньги в долг, а угрозы с его стороны силовики подтвердить не смогли.
Следователи также заявили, что Шамсутдинов отказался от претензий.
«То, что Рамиль отказался от претензий — ложь. Об этом я бы знал, так как мы с ним общаемся в переписке. Или мне бы сообщили адвокаты. Также проверка была проведена поверхностно, я в свое время переводил деньги Рамилю, но на имя Николая Тошванова на карту Сбербанка», — заявил Шамсутдинов-старший.
По его словам, вся история переводов сохранена в личном кабинете банка, и защита намерена вновь обжаловать решение об отказе признать его сына потерпевшим по делу о вымогательстве.
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Происшествия , Сбербанк России , РИА Ura.ru
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