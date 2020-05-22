В деле расстрелявшего сослуживцев новый поворот

Расстрелявшего сослуживцев солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова повторно отказались признать потерпевшим по делу о вымогательстве. Об этом URA.RU заявил его отец Салим Шамсутдинов.

Как писал «Рамблер», 25 октября 2019 года в воинской части в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. В результате восемь военнослужащих погибли, двое получили ранения. Свои действия солдат-срочник объяснил тем, что не мог и «дальше терпеть над собой издевательства».

Адвокаты настаивают на том, что над ним издевались и вымогали деньги.

При этом Шамсутдинова отказались признать потерпевшим по делу о вымогательстве, защита обжаловала это решение и вновь получила отказ, сообщило URA.RU.

Согласно постановлению прокуратуры Восточного военного округа, которое привело издание, Шамсутдинов отдал сослуживцу Абдрахманову свою банковскую карту, с которой тот снял две тысячи рублей.

По версии следствия, Абдрахманов взял у тюменца деньги в долг, а угрозы с его стороны силовики подтвердить не смогли.

Следователи также заявили, что Шамсутдинов отказался от претензий.

«То, что Рамиль отказался от претензий — ложь. Об этом я бы знал, так как мы с ним общаемся в переписке. Или мне бы сообщили адвокаты. Также проверка была проведена поверхностно, я в свое время переводил деньги Рамилю, но на имя Николая Тошванова на карту Сбербанка», — заявил Шамсутдинов-старший.

По его словам, вся история переводов сохранена в личном кабинете банка, и защита намерена вновь обжаловать решение об отказе признать его сына потерпевшим по делу о вымогательстве.