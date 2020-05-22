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Срочника Шамсутдинова отказались признать потерпевшим 

Ura.Ru 15 минут назад
В деле расстрелявшего сослуживцев новый поворот
Фото: Соцсети
Тюменского солдата Рамиля Шамсутдинова, застрелившего восьмерых сослуживцев в Забайкалье, повторно отказались признать потерпевшим по делу о вымогательстве. Об этом URA.RU сообщил отец срочника Салим. Ранее адвокаты тюменца уже получили отказ, но подали апелляцию.
Согласно постановлению прокуратуры Восточного военного округа (копия есть в распоряжении редакции), Шамсутдинов отдал сослуживцу Абдрахманову С. А. (инициалы не расшифрованы — прим. ред.) свою банковскую карту, с которой последний снял 2000 рублей, чтобы подготовиться к демобилизации. По версии следствия, Абдрахманов взял у тюменца деньги в долг, но отдать не успел, поскольку Шамсутдинов арестовали после расстрела сослуживцев. Угрозы со стороны старослужащего силовики подтвердить не смогли.
Кроме того, следователи, изучив историю операций по карте, не нашли подтверждения факту, что отец Шамсутдинова переводил дополнительные деньги сыну, которые тот также отдал сослуживцам. Более того, силовики утверждают, что тюменец отказался от претензий к Абдрахманову.
«То, что Рамиль отказался от претензий — ложь. Об этом я бы знал, так как мы с ним общаемся в переписке. Или мне бы сообщили адвокаты. Также проверка была проведена поверхностно, я в свое время переводил деньги Рамилю, но на имя Николая Тошванова на карту Сбербанка», — заявил Шамсутдинов-старший, утверждая что история переводов сохранена в личном кабинете банка.
Адвокаты Шамсутдинова собираются вновь обжаловать решение следователей.
Уроженец тюменского села Вагай Рамиль Шамсутдинов расстрелял 10 солдат и офицеров в октябре 2019 года. Восемь человек скончались на месте. Адвокаты срочника настаивают, что его довели до преступления издевательствами.
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Происшествия , Сбербанк России
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