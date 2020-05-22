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Издателя журнала «Флирт» задержали в Москве за организацию проституции 

Газета.Ru и ещё 1 41 минуту назад
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции Москвы задержали несколько человек по подозрению в организации занятия проституцией. Об этом сообщает РИА "Новости".
По ее словам, сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в организации занятия проституцией.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны восемь подозреваемых: предполагаемый организатор и его помощники", — сказала Волк.
Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, что в числе задержанных был скандально известный издатель журнала "Флирт" Дмитрий Зяблицев.
Волк добавила, что при обысках в квартирах фигурантов были найдены тетради и блокноты с записями, мобильные телефоны, ноутбуки и деньги, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела.
Следствие завело уголовное дело по статье 241 УК России (организация занятия проституцией).
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Происшествия , Видео , Криминал , Ирина Волк , МВД , Москва
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