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По ее словам, сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в организации занятия проституцией.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны восемь подозреваемых: предполагаемый организатор и его помощники", — сказала Волк.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, что в числе задержанных был скандально известный издатель журнала "Флирт" Дмитрий Зяблицев.

Волк добавила, что при обысках в квартирах фигурантов были найдены тетради и блокноты с записями, мобильные телефоны, ноутбуки и деньги, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела.

Следствие завело уголовное дело по статье 241 УК России (организация занятия проституцией).