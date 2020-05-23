Против «Омбудсмена полиции» завели новое дело

Против создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова , которому ранее предъявили обвинение в вымогательстве, возбуждено новое уголовное дело о порнографии, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

"Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление женщины с требованием привлечь к ответственности лиц, распространивших в социальных сетях ее интимные фотографии", — говорится в пресс-релизе.

По данным предварительного расследования, в сентябре 2018 года Воронцов "по предварительному сговору с неустановленными лицами" организовал в созданных им группах в соцсетях "публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов", доступ к которым имели зарегистрированные участники.

Уголовное дело возбуждено 22 мая, за три дня до рассмотрения в Мосгорсуде жалобы на арест Воронцова, по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершенный группой лиц по предварительному сговору"). Воронцова задержали 7 мая после обысков в его квартире. Он арестован до 6 июля, вину не признает.

23 мая, до появления информации о новом уголовном деле против Воронцова, обыск прошел у соадминистратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова в Вологде. Он задержан, его везут в Москву. При обыске были изъяты компьютеры, телефоны и флешки, в том числе принадлежащие жене и дочери Худякова. Его супруга рассказала "ОВД-Инфо", что сотрудники полиции вели себя грубо и угрожали застрелить хозяйских собак.

Худяковой заявили, что следственные действия связаны с порнографией. Источник ТАСС в правоохранительных органах говорил, что обыск связан с делом Воронцова.

"Предполагаю, что была поставлена задача — высосать что-нибудь к апелляции по Воронцову, ибо причастность к вымогательству очевидно рассыпается. Скорей всего, по этой причине и возбудились в последний рабочий день до апелляции", — прокомментировал в Telegram новое дело против Воронцова адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин, представляющий его интересы.

Напомним, Воронцову вменяется вымогательство у сотрудника полиции 300 тысяч рублей за нераспространение личных фотографий, которые в итоге были опубликованы. "Открытые медиа", изучив материалы по делу "омбудсмена полиции", выяснили, что все обвинение против него строится на показаниях трех человек, и только один из них заявил о вымогательстве.

Хотя вымогательство, как утверждает следствие, проходило с использованием мессенджера WhatsApp и социальной сети "ВКонтакте", сотрудники МВД не передали в суд ни переписок, ни подтверждений того, что Воронцов звонил своей жертве. Единственные доказательства — это материалы допросов сотрудника полиции, который был признан потерпевшим, его отца, узнавшего о вымогательстве от сына, и девушки, которой полицейский отправлял свои интимные фотографии.

Сами события произошли еще в 2017 году. Потерпевший не смог объяснить, почему решил обратиться в правоохранительные органы только спустя три года.