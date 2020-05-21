Москвичку задержали за фейк о торговле масками 

Причиной интереса следователей стали сведения о продаже защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи. Они содержались в одном из видеороликов. Возбуждено уголовное дело по ст.207.1 УК РФ («Заведомо ложное сообщение»).

Следователи и оперативники установили подозреваемую — 38-летнюю предпринимательницу из Москвы. При обыске обнаружен и изъят смартфон, с которого, по данным следствия, и был размещён ролик с неверной информацией. Кроме того, у женщины изъяли также ноутбук, с которого велось администрирование страниц в социальных сетях. Женщина доставлена в Следственный комитет и допрошена.