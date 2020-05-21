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Россияне справили нужду на танк и заинтересовали полицию 

Lenta.ru и ещё 1 25 минут назад
В Новокузнецке Кемеровской области неизвестные справили нужду на один из танков в сквере маршала Жукова. Полиция проверяет сообщение местной жительницы о хулиганских действиях мужчин. Об этом сообщает региональное издание A42.RU со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
Видео с камер наблюдения, на котором видно, как мужчины помочились на танк, жительница Новокузнецка опубликовала в соцсетях. В полиции отреагировали на сообщение женщины, сообщив, что сигналов о нарушениях в сквере они не получали, однако проверку по факту видео проведут.
«По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством. Маршруты патрулирования нарядов полиции и Росгвардии, задействованных в системе единой дислокации, будут приближены к скверу», — сказали в полиции.
Ранее суд в Уссурийске Приморского края приговорил двух местных жителей к двум годам колонии-поселения каждого за то, что они засыпали землей Вечный огонь, и тот потух. Обоих признали виновными в осквернении мемориала и осудили по обвинению в вандализме, совершенном группой лиц. После задержания они признались, что во время совершения преступления были пьяны.
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Происшествия , Видео , Росгвардия , Кемеровская Область , Новокузнецк
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