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Спящих на заседаниях российских судей решили увольнять 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Спящих на заседаниях российских судей решили увольнять
Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»
Верховный суд России выступил за увольнение спящих на процессах судей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обзор судебной практики по делам о привлечении судей к дисциплинарной ответственности с 2017 года.
В документе высший суд страны разъяснил, какое количество процессуальных ошибок должен допустить судья, чтобы лишиться мантии. Также указано, что спать им на заседании нельзя, но опоздать на работу можно. В качестве примера приводится случай с судьей из Биробиджана, приговоры которого регулярно отменялись из-за нарушения законов, а в итоге он заснул прямо на заседании и лишился должности.
Также Верховный суд дал пояснения по другому случаю. Мирового судью из Дагестана Мухамада Шахрудинила лишили статуса после конфликта на дороге: он ударил рукой по лицу другого участника движения. Выяснилось, что оппонент оскорбил судью нецензурной бранью и нелицеприятно высказывался в адрес его матери, поэтому получил кулаком по лицу. После проверки судье вернули полномочия. Тем более, что он положительно характеризовался по работе, а на его иждивении находятся больная жена и дети.
В своем обзоре Верховный суд подчеркнул, что лишать статуса судьи можно только в исключительных случаях и за проступок, несовместимый с этим высоким званием.
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Происшествия , Криминал
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