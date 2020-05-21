Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей

Экс-издатель журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев снова попался за организацию проституции. 20 мая сотрудники правоохранительных органов задержали Зяблицева по подозрению в организации занятия проституцией.

По данным следствия, ранее судимый бизнесмен вместе с подельниками публиковал в Интернете рекламу интимных услуг, а также занимался поиском квартир в Москве, где располагались диспетчеры. Кроме того, по имеющейся у правоохранителей информации, Зяблицев контролировал поступление денежных средств от притонов и сутенеров. Как сообщают СМИ, за год предприимчивый бывший издатель заработал более 47 миллионов рублей.

Напомним, в 2017 году основатель пикантного печатного издания, рекламирующего секс-досуг для мужчин, был осужден на три года лишения свободы. Его супругу и главного редактора «Флирта» Станиславу Казакову приговорили к двум годам условного заключения.