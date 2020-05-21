Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Издателя «Флирта» снова задержали по делу о проституции 

Мария Иванова и ещё 3 25 минут назад
Издатель журнала «Флирт» снова попался на проституции
Фото: News.ru
Издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева задержали по подозрению в организации занятий проституцией. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Зяблицев был задержан сотрудниками полиции и специального отряда быстрого реагирования (СОБР) 20 мая.
По данным канала, задержали его вместе с семью предполагаемыми сообщниками. В полиции считают, что двое мужчин из этой группы организовали бизнес по предоставлению интимных услуг в Москве и области, а шесть женщин обрабатывали заказы в интернете. Задержанных отпустили под подписку о невыезде.
По данным полицейских, издатель «Флирта» и его приятель начали свой бизнес в 2019 году, заработав за все время более 47 миллионов рублей. Работали они так: девушки рекламировали секс-услуги и связывались с клиентами, затем те приходили в съемные квартиры к проституткам.
Как писал «Рамблер», журнал «Флирт» с объявлениями об интимных услугах бесплатно распространяли на улицах Москвы. Власти не раз пытались закрыть журнал, но он продолжал выходить. В июне 2017 года Зяблицева признали виновным в организации проституции и приговорили к трем годам колонии.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Поражение Хафтара поменяло планы Турции
Поражение Хафтара поменяло планы Турции
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Видео
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
01:16
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
Общество
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
01:08
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение