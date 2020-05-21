Издатель журнала «Флирт» снова попался на проституции

Издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева задержали по подозрению в организации занятий проституцией. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Зяблицев был задержан сотрудниками полиции и специального отряда быстрого реагирования (СОБР) 20 мая.

По данным канала, задержали его вместе с семью предполагаемыми сообщниками. В полиции считают, что двое мужчин из этой группы организовали бизнес по предоставлению интимных услуг в Москве и области, а шесть женщин обрабатывали заказы в интернете. Задержанных отпустили под подписку о невыезде.

По данным полицейских, издатель «Флирта» и его приятель начали свой бизнес в 2019 году, заработав за все время более 47 миллионов рублей. Работали они так: девушки рекламировали секс-услуги и связывались с клиентами, затем те приходили в съемные квартиры к проституткам.

Как писал «Рамблер», журнал «Флирт» с объявлениями об интимных услугах бесплатно распространяли на улицах Москвы. Власти не раз пытались закрыть журнал, но он продолжал выходить. В июне 2017 года Зяблицева признали виновным в организации проституции и приговорили к трем годам колонии.