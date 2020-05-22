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Второй за неделю жилой дом обрушился в Одессе 

Российская Газета и ещё 7 5 часов назад
Второй за неделю жилой дом обрушился в Одессе
Фото: РИА Новости
В Одессе в четверг вечером обвалился двухэтажный жилой дом. Это уже второе подобное ЧП за неделю. На этот раз инцидент, по сообщению Управления Национальной полиции по Одесской области, произошел на Среднефонтанской улице, 29. В результате обрушения фасада и крыши были повреждены шесть квартир.
По предварительным данным, никто не пострадал. Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей. Полиция устанавливает данные всех, кто мог находиться в момент обвала в здании.
Как отмечают эксперты, жилой фонд города-героя находится в ветхом состоянии. Большинство таких строений были возведены еще в 19-м веке с помощью материала, извлеченного из знаменитых одесских катакомб. Ранее, 18 мая, в результате обрушения в Одессе другого ветхого дома были повреждены восемь квартир, в которых проживали 30 человек.
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