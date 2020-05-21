Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев 

Банду крупных наркоторговцев задержали в России . В ходе проведенной совместной спецоперации сотрудниками ФСБ МВД была пресечена деятельность международной трансграничной преступной группировки, занимавшейся поставками наркотических веществ из Афганистана.

Сообщается, что правоохранителями были задержаны организатор ОПГ и ее активные члены. При этом во время обысков у злоумышленников изъяли 48 кг героина. Все участники преступной группировки арестованы, в отношении подозреваемых заведено семь уголовных дел.