Поймали распространительницу фейков о масках из Китая

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Опубликовано видео задержания за распространение фейка о масках 

Алевтина Жаркова 1 час назад
38-летнюю жительницу столицы задержали за распространение фейковой новости о медицинских масках. По данным следствия, москвичка опубликовала сообщение о том, что в розничной сети продаются средства индивидуальной защиты, которые якобы являются гуманитарной помощью из Китая и должны быть переданы россиянам бесплатно. Однако данная информация не соответствует действительности.
Во время следственных мероприятий женщина сообщила, что фейковая публикация, размещенная в Сети, собрала несколько сотен тысяч просмотров. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации.
Происшествия , Видео
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