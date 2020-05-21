Поймали распространительницу фейков о масках из Китая

38-летнюю жительницу столицы задержали за распространение фейковой новости о медицинских масках. По данным следствия, москвичка опубликовала сообщение о том, что в розничной сети продаются средства индивидуальной защиты, которые якобы являются гуманитарной помощью из Китая и должны быть переданы россиянам бесплатно. Однако данная информация не соответствует действительности.

Во время следственных мероприятий женщина сообщила, что фейковая публикация, размещенная в Сети, собрала несколько сотен тысяч просмотров. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации.