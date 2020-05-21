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Суд вынес приговор снимающему на камеру жертв насильнику 

Алиса Селезнёва и ещё 1 5 минут назад
Мужчина изнасиловал россиянку и снял это на видео
Фото: Новости Саратова
Суд признал 54-летнего мужчину виновным в неоднократном изнасиловании массажистки и девочки-подростка и приговорил его в 12 годам лишения свободы. Об этом сообщило СУ СК России по Саратовской области.
По версии следствия, в феврале 2018 года мужчина через соцсети познакомился с девушкой, имевшей медицинское образование и проводившей лечебный массаж. Мужчина пригласил ее на съемную квартиру, где изнасиловал.
«Шокированная случившемся и высказанными мужчиной угрозами в случае, если она расскажет о том, что произошло, потерпевшая не стала обращаться в правоохранительные органы», — отметил следком.
В итоге шантажируя девушку, мужчина изнасиловал ее еще несколько раз, снял происходящее на видео и начал вымогать деньги. Потерпевшая записала разговор и обратилась в полицию.
В ходе расследования выяснилось, что она не единственная жертва мужчины.
В августе 2018 года обвиняемый познакомился в соцсетях с 15-летней девочкой и заверил ее, что предоставляет подросткам подработку. Не подозревая об опасности, девочка пришла на встречу, где была изнасилована. Свои действия мужчина снимал на телефон и пригрозил жертве, что, если та что-либо расскажет о случившемся, он разместит видео в интернете. Угрожая девочке, он еще два раза добивался встреч с ней, на которых насиловал ребенка.
Несмотря на то, что подсудимый свою вину не признал, суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Кроме того, был удовлетворен иск потерпевшей стороны в размере 500 000 рублей, сообщил следком.
«Рамблер» писал, что ранее житель Юрги признан виновным в изнасиловании своей 15-летней знакомой на глазах у друзей и приговорен к 8,5 годам колонии.
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Происшествия , МВД , ФСИН
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