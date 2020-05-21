Мужчина изнасиловал россиянку и снял это на видео

Суд отправил насильника, шантажиста и растлителя малолетних из Саратова в колонию на 12 лет, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Как установило следствие и суд, 54-летний мужчина в конце зимы 2018 года нашел по объявлению профессиональную массажистку и вызвал ее к себе домой. После лечебного массажа, он силой и угрозами склонил девушку к сексу. После случившегося у подвергшейся насилию массажистки случился шок, и она не стала обращаться в правоохранительные органы . В май того же года злоумышленник вновь позвонил девушке и потребовал от нее приехать к нему домой, шантажируя распространить слух, что та зарабатывает проституцией. Когда запуганная жертва приехала, мужчина вновь изнасиловал ее, сняв процесс на видео. Этой видеозаписью он, впоследствии, еще раз попробовал шантажировать массажистку, требуя от нее 10 тысяч рублей. На сей раз жертва насилия и вымогательства записала разговор на диктофон и обратилась в полицию.

В процессе расследования уголовного дела выяснилось, что мужчина применял подобные методы добиться расположения девушек не впервые. В августе 2018 года он в интернете познакомился с, на тот момент 15-летней девочкой, заманил ее к себе домой и надругался, снимая все на камеру мобильного телефона. Затем он неоднократно шантажировал подростка и растлевал ее в сентябре и в декабре. Во время следствия, насильник и шантажист вою вину не признал, однако доказательства его злодеяний было собрано достаточно, чтобы признать его виновным. Суд отправил мужчины на 12 лет в колонию строго режима. Кроме того, обязал его заплатить полмиллиона рублей одной из жертв изнасилования.