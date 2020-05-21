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Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве 

Вадим Дроздов 39 минут назад
В Москве на Южнопортовой улице возле автомобильного рынка "Южный порт" произошла массовая драка с участием примерно 10 человек. В какой-то момент один из участников драки достал пистолет и открыл огонь по оппонентам. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как стрелявшего пытаются успокоить и оттащить от места стычки. В результате он ранил троих мужчин. Они сейчас находятся в больнице. Сам стрелок скрылся с места происшествия и сейчас он находится в розыске. Полиция объявила план-перехват. О причинах конфликта пока ничего неизвестно. Но выяснилось, что двое мужчин со стрелявшей стороны работают в местном шиномонтаже.
Происшествия , Видео , Москва
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