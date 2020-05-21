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Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега 

Вадим Дроздов 56 минут назад
В Москве и Подмосковье в конце мая выпал снег. Множество видео в социальных сетях с этим природным явлением появилось 20-го мая. Причем на юге Москвы прошел только холодный дождь, а вот на севере столицы и в Химках выпал снег с градом. Некоторые водители пытались накрыть свои автомобили, чтобы избежать повреждений кузова от града. Но погода бушевала не долго и вскоре выпадение осадков прекратилось. Тогда наиболее шустрые дети даже успели немного поиграть в снежки. Синоптики прогнозируют холодную погоду до конца этой недели и предупреждают, что выпадение снега может повториться.
Происшествия , Видео , Москва , Московская область
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