В Москве и Подмосковье в конце мая выпал снег. Множество видео в социальных сетях с этим природным явлением появилось 20-го мая. Причем на юге Москвы прошел только холодный дождь, а вот на севере столицы и в Химках выпал снег с градом. Некоторые водители пытались накрыть свои автомобили, чтобы избежать повреждений кузова от града. Но погода бушевала не долго и вскоре выпадение осадков прекратилось. Тогда наиболее шустрые дети даже успели немного поиграть в снежки. Синоптики прогнозируют холодную погоду до конца этой недели и предупреждают, что выпадение снега может повториться.
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
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