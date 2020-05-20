Ограбивший дочь Юмашева пожаловался на побои

Святослав Князев , который был задержан по подозрению в ограблении квартиры дочери советника президента России Валентина Юмашева , пожаловался на побои. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на юриста Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Анастасию Гарину.

По ее словам, Князев решил сдаться сотрудникам правоохранительных органов , когда узнал от соседа, что они вышли на его след. Однако после того, как задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, ему потребовалась операция.

Мужчина рассказал Гариной, что получил «заметные повреждения». Правозащитница добавила, что Князев обвинил в сотрудников полиции в избиении. Сейчас в ОНК изучаются его показания.

«Мы обычно всегда сначала все проверим, потом мы можем что-то говорить», — отметила Гарина.

10 мая сообщалось, что неизвестные пробрались в квартиру Полины Юмашевой в Большом Левшинском переулке в центре столицы через балкон. Они разбили кувалдой сейф и похитили хранившиеся там драгоценности. Следы преступления обнаружила помощница Юмашевой, когда пришла проверить жилище.