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Задержанный за ограбление дочери Валентина Юмашева пожаловался на побои 

Lenta.ru 1 час назад
Ограбивший дочь Юмашева пожаловался на побои
Фото: ТАСС
Святослав Князев, который был задержан по подозрению в ограблении квартиры дочери советника президента России Валентина Юмашева, пожаловался на побои. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на юриста Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Анастасию Гарину.
По ее словам, Князев решил сдаться сотрудникам правоохранительных органов, когда узнал от соседа, что они вышли на его след. Однако после того, как задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, ему потребовалась операция.
Мужчина рассказал Гариной, что получил «заметные повреждения». Правозащитница добавила, что Князев обвинил в сотрудников полиции в избиении. Сейчас в ОНК изучаются его показания.
«Мы обычно всегда сначала все проверим, потом мы можем что-то говорить», — отметила Гарина.
10 мая сообщалось, что неизвестные пробрались в квартиру Полины Юмашевой в Большом Левшинском переулке в центре столицы через балкон. Они разбили кувалдой сейф и похитили хранившиеся там драгоценности. Следы преступления обнаружила помощница Юмашевой, когда пришла проверить жилище.
Полина Юмашева — частный инвестор, ее состояние, по данным Forbes на весну 2018 года, составляет 500 миллионов долларов. Была замужем за миллиардером Олегом Дерипаской. Ее отец Валентин был руководителем администрации президента при Борисе Ельцине, ныне является советником главы государства на общественных началах.
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Комментарии
Происшествия , Святослав Князев , Олег Дерипаска , Борис Ельцин , Валентин Юмашев , Администрация Президента РФ , МВД
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