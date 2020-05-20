Сваренное на карантине пиво стоило семье жизни

Супруги из городка Оушен-Вью в ЮАР умерли после того, как продегустировали собственноручно сваренное имбирное пиво, сообщает Daily Mail. Мелвин и Винни Африканер употребили несколько бутылок напитка, который был сварен ими на карантине. Вскоре 54-летний мужчина и 50-летняя женщина почувствовали себя плохо.

Перед тем, как потерять сознание, пара успела позвонить в экстренную службу. Приехавшие медики доставили супругов в госпиталь, где те через некоторое время скончались в реанимации. В больнице медики уверили журналистов, что вытащить самопровозглашенных пивоваров с того света просто не представлялось возможности…

Вскрытие должно подтвердить или опровергнуть подозрение врачей касательно самодельного напитка. Однако родственник супругов рассказал, что Африканеры для увеличения количества "оборотов" в пиве добавляли в него спирт.

Подобная практика уже привела к аналогичным смертям на территории ЮАР. Жертвами домашнего пива стали Тони Хиллиар и его возлюбленная Алида Фуш. Парочка также увлекалась изготовлением пива, правда ананасового. В готовый напиток "пивовары" тоже добавляли этанол.