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Самопальное пиво, сваренное на карантине, стоило семье жизни 

Экспресс газета и ещё 2 1 час назад
Сваренное на карантине пиво стоило семье жизни
Фото: pixabay.com
Супруги из городка Оушен-Вью в ЮАР умерли после того, как продегустировали собственноручно сваренное имбирное пиво, сообщает Daily Mail. Мелвин и Винни Африканер употребили несколько бутылок напитка, который был сварен ими на карантине. Вскоре 54-летний мужчина и 50-летняя женщина почувствовали себя плохо.
Перед тем, как потерять сознание, пара успела позвонить в экстренную службу. Приехавшие медики доставили супругов в госпиталь, где те через некоторое время скончались в реанимации. В больнице медики уверили журналистов, что вытащить самопровозглашенных пивоваров с того света просто не представлялось возможности…
Вскрытие должно подтвердить или опровергнуть подозрение врачей касательно самодельного напитка. Однако родственник супругов рассказал, что Африканеры для увеличения количества "оборотов" в пиве добавляли в него спирт.
Подобная практика уже привела к аналогичным смертям на территории ЮАР. Жертвами домашнего пива стали Тони Хиллиар и его возлюбленная Алида Фуш. Парочка также увлекалась изготовлением пива, правда ананасового. В готовый напиток "пивовары" тоже добавляли этанол.
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Происшествия , ЮАР
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