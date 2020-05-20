Звезда сериалов устроил стрельбу и покончил с собой 

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Американский актер Хэйген Миллс устроил стрельбу и покончил с собой, передает TMZ.

Стрельба произошла в городе Мейфилд штата Кентукки. 29-летний Миллс забаррикадировался в квартире 34-летней Эрики Прайс с ее матерью и дочерью. Когда Прайс пришла домой, он несколько раз выстрелил в нее, а затем покончил с собой. Прайс получила ранения в руку и грудь, ее мать и дочь не пострадали.

В каких отношениях состоял актер с пострадавшей женщиной, неизвестно.

Хэйген Миллс известен по сериалам «Баскетс», «Эшли», «Шведские стволы», «Бонни и Клайд: Оправданные» и «Некая справедливость».

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