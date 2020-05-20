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Звезда сериалов устроил стрельбу и покончил с собой 

Вероника Полынина и ещё 1 21 минуту назад
Звезда сериалов устроил стрельбу и покончил с собой
Фото: Facebook Hagen Mills
Американский актер Хэйген Миллс устроил стрельбу и покончил с собой, передает TMZ.
Стрельба произошла в городе Мейфилд штата Кентукки. 29-летний Миллс забаррикадировался в квартире 34-летней Эрики Прайс с ее матерью и дочерью. Когда Прайс пришла домой, он несколько раз выстрелил в нее, а затем покончил с собой. Прайс получила ранения в руку и грудь, ее мать и дочь не пострадали.
В каких отношениях состоял актер с пострадавшей женщиной, неизвестно.
Хэйген Миллс известен по сериалам «Баскетс», «Эшли», «Шведские стволы», «Бонни и Клайд: Оправданные» и «Некая справедливость».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Лос-Анджелесе обнаружили тело знаменитого рестлера Шеда Гаспарда. Он пропал 17 мая после того, как его накрыла волна в океане. 20 мая тело бывшего спортсмена вынесло на берег.
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Происшествия , В мире , Шоу-бизнес , Мейфилд
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