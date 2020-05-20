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Актер сериала «Баскетс» устроил стрельбу и покончил с собой 

Lenta.ru 1 час назад
Звезда сериалов устроил стрельбу и покончил с собой
Фото: Facebook Hagen Mills
Американский актер Хэйген Миллс устроил стрельбу и покончил с собой. Об этом сообщает портал TMZ.
Уточняется, что инцидент произошел в городе Мэйфилд, штат Кентукки. 29-летний артист, известный по сериалу «Баскетс», открыл стрельбу, в результате которой 34-летняя Эрика Прайс получила различные ранения — именно она позвонила в полицию и заявила, что Миллс по-прежнему находится дома и собирается совершить суицид.
Сотрудники полиции установили, что он удерживал в помещении мать и дочь пострадавшей. Когда в дом зашла Прайс, актер выстрелил в нее. При этом неизвестно, в каких отношениях он состоял со своей жертвой.
Хэйген Миллс прославился благодаря таким фильмам и сериалам, как «Баскетс», «Эшли», «Шведские стволы», «Бонни и Клайд: Оправданные» и «Некая справедливость».
19 мая стало известно о смерти 30-летнего актера Грегори Тайри Бойса. Полиция обнаружила тела Бойса и его 27-летней девушки в их собственной квартире в Лас-Вегасе. Как утверждает TMZ, на месте происшествия также нашли неизвестный белый порошок.
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Происшествия , В мире , Шоу-бизнес
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