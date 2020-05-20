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В Ленинградской области военный покончил жизнь самоубийством 

ТАСС и ещё 1 37 минут назад
Российский военный покончил жизнь самоубийством
Фото: ТАСС
Находившийся в отпуске российский военнослужащий-контрактник, предположительно, совершил самоубийство. Об этом говорится в сообщении Западного военного округа (ЗВО), распространенном в среду.
"По предварительным данным, находящийся в отпуске военнослужащий по контракту покончил жизнь самооубийством", — сообщили в пресс-службе.
В округе отметили, что командование Лужского гарнизона совместно с правоохранительными органами "проводит проверку по факту смерти военнослужащего по контракту одной из воинских частей, дислоцирующейся в Ленинградской области".
Возбуждено уголовное дело, устанавливаются причины произошедшего.
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Происшествия , МВД , Ленинградская область
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