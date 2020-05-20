Российских медсестер закидали камнями в обсерваторе 

Пациенты обсерватора в Бурятии закидали медсестер камнями. Об этом пишет издание «Подъем» в своем Telegram-канале

Сотрудница детской республиканской клинической больницы, работающая с прибывшими из Китая гражданами России в поселке Сотниково, рассказала, что пациенты приехали в субботу, 16 мая. По словам медиков, недовольство россиян вызвало то, что их разместили на базе старого детского лагеря, где до сих пор стоят старые деревянные постройки 1985 года.

«Оказывается, у нас есть агрессивные пациенты, начали на нас налетать, швыряться камнями и обзывать, материться. Вели себя агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество», — пожаловались женщины.

Несмотря на то, что сотрудницы больницы несколько раз обращались в полицию, по их словам, сотрудники МВД ограничивались только тем, что составляли на хулиганов протокол. После последнего нападения дебоширов все-таки перевели в обсерватор Республиканского наркологического диспансера.

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