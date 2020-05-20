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Российских медсестер закидали камнями в обсерваторе 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
Пациенты обсерватора в Бурятии закидали медсестер камнями. Об этом пишет издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Сотрудница детской республиканской клинической больницы, работающая с прибывшими из Китая гражданами России в поселке Сотниково, рассказала, что пациенты приехали в субботу, 16 мая. По словам медиков, недовольство россиян вызвало то, что их разместили на базе старого детского лагеря, где до сих пор стоят старые деревянные постройки 1985 года.
«Оказывается, у нас есть агрессивные пациенты, начали на нас налетать, швыряться камнями и обзывать, материться. Вели себя агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество», — пожаловались женщины.
Несмотря на то, что сотрудницы больницы несколько раз обращались в полицию, по их словам, сотрудники МВД ограничивались только тем, что составляли на хулиганов протокол. После последнего нападения дебоширов все-таки перевели в обсерватор Республиканского наркологического диспансера.
Ранее в мае сообщалось о подростке из Стерлитамака, который избил пожилого мужчину, вылившего ведро воды на шумную компанию возле своего дома
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Комментарии
Происшествия , Видео , МВД , Республика Бурятия
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