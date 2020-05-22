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В Ярославской области к людям вышел второй за неделю медведь 

РИА Новости и ещё 9 2 часа назад
В Ярославской области к людям вновь вышел медведь
Фото: РИА Новости
Второй за неделю медведь вышел к людям в Ярославской области, он прогулялся по грядкам жительницы Тутаевского района.
В одной из городских групп в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, снятое жительницей. На нем видно, как медведь ходит по ее грядкам. Женщина удивляется, что слишком много развелось медведей.
"По поступившей информации от жителей посёлка Летешовка Тутаевского района еще один медведь был замечен в населенном пункте. Отметим, в этих местах медведи обитают давно, однако ранее открыто не выходили к человеку", — говорится в сообщении регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования.
Заместитель председателя областного комитета охраны и использования животного мира Владимир Сафонов сообщил, что в район, где был замечен медведь, оперативно были направлены охотинспектор и охотоведы, чтобы наблюдать за его передвижением.
"Скорее всего, медведя привлекли запахи пищевых отходов, которые в сельской местности часто складируют в компостные ямы. В этом месте близко к домам проходит лесной массив, нужно понимать, что в лесу всегда есть вероятность встретить дикого зверя. В целях профилактики рекомендуем закрывать места накопления пищевых отходов, чтобы не привлекать животных", — цитирует департамент Сафонова.
В понедельник вышедший из леса медведь напал на мужчину в Ярославле, но его спас таксист и отвез в больницу, раны оказались достаточно легкими. Комитет охраны и использования животного мира сообщал, что после произошедшего медведь направился в лес, за ним установили наблюдение охотинспектора и егеря. Однако животное пришлось ликвидировать, потому что он вел себя неадекватно и мог вернуться в город.
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Происшествия , Ярославская Область
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