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В убийстве лидера «Имарата Кавказ» нашли русский след 

Артём Кульша 21 минуту назад
Раскрыты детали убийства главаря «Имарата Кавказ»
Фото: Ammar Abdullah / Reuters
Российские специальные службы могут быть причастны к убийству лидера запрещенной в России организации «Имарат Кавказ» Абдуллы Цумадинского. Об этом сообщает «Кавказский узел».
Цумадинский, как сообщал «Рамблер», был убит в Сирии на прошлой неделе. Вчера аналитик британской информационной компании Jane's Information Group Джоанна Паращук рассказала «Кавказскому узлу», что, по словам ее источников, Цумадинский был похоронен в Идлибе, а убит двумя русскоговорящими людьми. В убийстве подозреваются уроженцы Северного Кавказа, в том числе некий Абу Дуджана из Дагестана. Он находится в Сирии на протяжении уже нескольких лет.
Исследователь из Гарвардского университета (США) Вера Миронова со ссылкой на собственные источники рассказала, что Цумадинский был убит у своего дома, «очевидно», людьми, с которыми был знаком лично.
По ее словам, по подозрению в убийстве были задержаны несколько дагестанцев, которые поддерживают запрещенную в России организацию «Исламское государство».
Кроме того, подозреваются еще несколько человек, которые ранее прибыли в Сирию через Турцию по поддельным документам и присоединились к одной из группировок боевиков, состоящей преимущественно из уроженцев Кавказа, а затем перешли в группу чеченца Муслима Шишани. Они поддерживали деятельность «Исламского государства», но не состояли в нем.
«По версии боевиков, один из предполагаемых убийц может сотрудничать с российскими спецслужбами», — добавила Миронова.
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Происшествия , Джоанна Паращук , Гарвардский университет , Имарат Кавказ , Исламское государство , Сирия
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