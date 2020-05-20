Раскрыты детали убийства главаря «Имарата Кавказ»

Цумадинский, как сообщал «Рамблер», был убит в Сирии на прошлой неделе. Вчера аналитик британской информационной компании Jane's Information Group Джоанна Паращук рассказала «Кавказскому узлу», что, по словам ее источников, Цумадинский был похоронен в Идлибе, а убит двумя русскоговорящими людьми. В убийстве подозреваются уроженцы Северного Кавказа, в том числе некий Абу Дуджана из Дагестана. Он находится в Сирии на протяжении уже нескольких лет.

Исследователь из Гарвардского университета (США) Вера Миронова со ссылкой на собственные источники рассказала, что Цумадинский был убит у своего дома, «очевидно», людьми, с которыми был знаком лично.

По ее словам, по подозрению в убийстве были задержаны несколько дагестанцев, которые поддерживают запрещенную в России организацию «Исламское государство»

Кроме того, подозреваются еще несколько человек, которые ранее прибыли в Сирию через Турцию по поддельным документам и присоединились к одной из группировок боевиков, состоящей преимущественно из уроженцев Кавказа, а затем перешли в группу чеченца Муслима Шишани. Они поддерживали деятельность «Исламского государства», но не состояли в нем.