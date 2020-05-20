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Раскрыты детали убийства главаря «Имарата Кавказ» 

Lenta.ru 49 минут назад
Раскрыты детали убийства главаря «Имарата Кавказ»
Фото: Ammar Abdullah / Reuters
В убийстве главаря запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ» Абдуллы Цумады подозреваются несколько человек. Детали ликвидации боевика раскрыла со ссылкой на собственные источники автор журнала Foreign Policy, специалист по ближневосточным конфликтам Вера Миронова, сообщает «Кавказский узел».
По ее данным, Цумада был убит возле своего дома в сирийской провинции Идлиб. «Он вышел к людям на улицу и, очевидно, они были ему знакомы», — утверждает Миронова.
Сперва по подозрению в совершении убийства сторонники Цумады задержали двух выходцев из Средней Азии, которых затем отпустили. Позднее в ликвидации террориста заподозрили нескольких уроженцев Дагестана и также задержали, говорит Миронова. По некоторым данным, это люди с кличками Абу Дуджанна Дагестани и Абу Сумайа Дагестани.
Предполагаемые убийцы Цумады прибыли в Сирию через Турцию, используя поддельные сирийские документы, и со временем влились в одну из группировок, состоящих из уроженцев Северного Кавказа. «По версии боевиков, один из предполагаемых убийц может сотрудничать с российскими спецслужбами», — добавила Миронова. Аналитик британского центра IHS Janes Джоанна Паращук, ссылаясь на источники в Идлибе, также отметила, что убийцами являются два русскоговорящих человека. Член экспертного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко в свою очередь высказал мнение, что роль Цумады во главе «Имарата Кавказ», вероятно, была номинальной, а сам он был малозначительной для спецслужб фигурой.
Опрошенные «Кавказским узлом» исламоведы сошлись во мнении, что «Имарат Кавказ» продолжает оставаться значимой организацией среди незаконных вооруженных формирований в Сирии, однако давно утратил какое бы то ни было влияние в северокавказских республиках России после ликвидации в 2013 году основателя и первого главаря группировки Доку Умарова. По словам старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Михаила Рощина, многие полевые командиры «Имарата Кавказ» еще в годы подъема «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) присягнули на верность лидерам ИГ и отправились воевать в Сирию, что и ослабило «Имарат».
Об убийстве Цумады стало известно 16 мая. Позднее в сети появилась фотография, на которой, предположительно, запечатлено тело боевика. Информации о его личности в открытом доступе нет.
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Комментарии
Происшествия , Алексей Малашенко , Джоанна Паращук , Доку Умаров , Имарат Кавказ , Московский центр Карнеги , IHS , Исламское государство , Foreign Policy , Идлиб , Республика Дагестан
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