Россиянин избил жену за покупку масла

Житель Екатеринбурга избил жену, которая купила масло за 29 рублей на взятые в кредит деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщила адвокат Анастасия Пахтусова, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права».

Конфликт между супругами произошел 19 апреля, во время режима самоизоляции. Пара осталась без дохода и женщина взяла кредит в банке. Потерпевшая рассказала, что из-за отсутствия работы «каждая копейка была на счету», и она решила сэкономить, купив масло за 29 рублей, а не за 100 — она переживала, что из-за покупки дорогого продукта будет скандал.

В тот день ее муж был пьян и начал избивать женщину руками и ногами в том числе по голове. Женщина смогла выбежать из квартиры и закрыть супруга внутри — по ее словам, в прошлый раз он гнался за ней по подъезду. Она вызвала полицию и зафиксировала телесные повреждения в больнице. После происшествия она переехала к подруге и заблокировала мужа в мессенджерах. Как отметила Пахтусова, мужчина — бывший спортсмен.

МВД возбудило уголовное дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Она предусматривает до двух лет лишения свободы.