Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин избил жену за покупку масла за 29 рублей на взятые в кредит деньги 

Lenta.ru и ещё 2 37 минут назад
Россиянин избил жену за покупку масла
Фото: РИА Новости
Житель Екатеринбурга избил жену, которая купила масло за 29 рублей на взятые в кредит деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщила адвокат Анастасия Пахтусова, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права».
Конфликт между супругами произошел 19 апреля, во время режима самоизоляции. Пара осталась без дохода и женщина взяла кредит в банке. Потерпевшая рассказала, что из-за отсутствия работы «каждая копейка была на счету», и она решила сэкономить, купив масло за 29 рублей, а не за 100 — она переживала, что из-за покупки дорогого продукта будет скандал.
В тот день ее муж был пьян и начал избивать женщину руками и ногами в том числе по голове. Женщина смогла выбежать из квартиры и закрыть супруга внутри — по ее словам, в прошлый раз он гнался за ней по подъезду. Она вызвала полицию и зафиксировала телесные повреждения в больнице. После происшествия она переехала к подруге и заблокировала мужа в мессенджерах. Как отметила Пахтусова, мужчина — бывший спортсмен.
МВД возбудило уголовное дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Она предусматривает до двух лет лишения свободы.
В феврале стало известно, что житель Воронежской области избил жену деревянным подлокотником и ремнем, сломав ей ребра и бедро за ужин, который показался ему невкусным. Ранее он был судим за убийство, избиение человека и хранение боеприпасов. Его приговорили к трем годам колонии общего режима.
Видео дня. Палец обогатил Никаса Сафронова на 300 000 долларов
Последние новости
Цены на газ в России оказались выше европейских Цены на газ в России оказались выше европейских Названа цель России в эпоху постпандемии Названа цель России в эпоху постпандемии Российским городам предрекли массовый исход жителей Российским городам предрекли массовый исход жителей
Комментарии
Происшествия , МВД , ФСИН , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
«Волшебство»: вид Бабкиной поразил фанатов
«Волшебство»: вид Бабкиной поразил фанатов
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Видео
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
00:55
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
00:50
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
00:24
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
00:36
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
00:27
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
Происшествия
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
04:05
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
03:44
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
Украина В мире
В Москве произошла стрельба
01:05
В Москве произошла стрельба
Происшествия
Уничтожение российского «Панциря» в Ливии попало на видео
00:22
Уничтожение российского «Панциря» в Ливии попало на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение