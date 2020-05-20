Количество заразившихся в России продолжает снижаться 

Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 8764, до 308 705 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Накануне был зафиксирован прирост в 9263 человек. За день до этого — 8926, еще днем ранее — 9709.

У 45,9 процента новых пациентов нет клинических проявлений болезни.

За последние сутки после выздоровления выписали еще 9262 человек, 135 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 85 392 пациента, 2972 человека скончались.

Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах. Лидерами по приросту стали следующие регионы: Москва (2699), Московская область (903), Красноярский край (504), Санкт-Петербург (455), Нижегородская область (257), Ростовская область (139), Ярославская область (135), Свердловская область (135), Калужская область (118), Брянская область (110).

Менее 100 случаев выявили в следующих регионах: Тульская область (98), Самарская область (98), Рязанская область (92), Саратовская область (92), Краснодарский край (91), Дагестан (90), Башкирия (88), Тамбовская область (85), Волгоградская область (84), Курская область (82), Липецкая область (79), Новосибирская область (77), Ленинградская область (75), Татарстан (75), Челябинская область (74), Чувашия (73), Северная Осетия (72), Пензенская область (72).

Менее 70 пациентов прибавилось: Белгородская область (67), Владимирская область (66), Кабардино-Балкария (66), Омская область (65), Адыгея (64), Ульяновская область (64), Ханты-Мансийский АО (63), Смоленская область (60), Ставропольский край (59), Тыва (56), Астраханская область (55), Хабаровский край (55), Пермский край (53), Орловская область (49), Иркутская область (48), Ивановская область (47), Якутия (46), Ингушетия (44), Кировская область (44), Приморский край (44), Оренбургская область (42), Бурятия (42), Тюменская область (40), Алтайский край (40).

Менее 40: Марий Эл (37), Мордовия (34), Тверская область (33), Калининградская область (32), Ямало-Ненецкий АО (32), Мурманская область (30), Амурская область (30), Хакасия (28), Архангельская область (25), Вологодская область (25), Калмыкия (23), Камчатский край (21), Воронежская область (20), Забайкальский край (20).

Менее 20: Чечня (19), Костромская область (16), Коми (12), Карачаево-Черкессия (12), Томская область (12), Новгородская область (10), Псковская область (10), Еврейская АО (10), Кемеровская область (9), Карелия (8), Удмуртия (6), Магаданская область (5), Крым (4), Севастополь (4), Курганская область (3), Ненецкий АО (1), Республика Алтай (1), Сахалинская область (1).