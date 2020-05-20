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Московская следовательница стала жертвой телефонных мошенников 

Lenta.ru 1 час назад
Московская следовательница стала жертвой мошенников
Фото: РИА Новости
В Москве старший инспектор одного из отделов Следственного комитета России (СКР) стала жертвой телефонных мошенников. Об этом в среду, 20 мая, сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, мошенница дозвонилась сотруднице правоохранительных органов на мобильный и сообщила, что из ее личного кабинета произведена подозрительная транзакция. После она переключила ее на якобы сотрудника службы безопасности банка. Мошенник объяснил, что ситуация опасная и можно потерять все деньги, и убедил продиктовать коды из уведомлений.
В результате инспектор СКР лишилась 40 тысяч рублей.
4 мая сообщалось, что эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин описал способы распознать телефонных мошенников. Он посоветовал сбрасывать звонок после того, как человек на другом конце провода представился представителем финансовой организации.
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Происшествия , Дмитрий Янин , СКР , МВД , Минфин , РЕН ТВ
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