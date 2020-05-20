Опубликовано видео с места обрушения лестницы в жилом доме 

Лестничный пролет обвалился в жилом многоквартирном доме в Саратовской области . В городе Энгельсе в результате обрушения лестницы пострадала одна из жительниц четырехэтажного кирпичного дома.

Лестничный марш начал рушиться в тот момент, когда женщина вышла из квартиры и начала спускаться вниз. Прибывшие на место спасатели извлекли ее из-под завала и доставили в больницу. Сейчас в подъезде работают специалисты, всех жильцов эвакуируют с помощью автолестницы. В ликвидации последствий ЧП задействовано 13 человек и 5 единиц спецтехники.