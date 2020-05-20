Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Подмосковье 

Подмосковье во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-8. Военный летательный аппарат разбился под Клином, в районе деревни Захарово. Вертолет упал в безлюдной местности в болото, при этом погибли все три члена экипажа.

Место авиакатастрофы сейчас оцеплено, там работает комиссия Главного командования ВКС. По данным, которыми располагают СМИ, специалистам удалось обнаружить два «черных ящика». По предварительной версии, ЧП могло произойти из-за технических неполадок в одном из двигателей Ми-8.