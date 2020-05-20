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Лестничные марши обрушились в доме под Саратовом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
Лестничные марши обрушились в доме под Саратовом
Фото: РИА Новости
Два лестничных марша обрушились в четырехэтажном жилом доме в городе Энгельс Саратовской области, в результате обрушения пострадала женщина, сообщили в пресс-службе МЧС.
«По адресу: Летный городок, дом 35, произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами. Имеется информация о пострадавшей женщине, которая в сознании передана сотрудникам скорой помощи», — сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, с помощью автолестницы проведена эвакуация жителей подъезда. К ликвидации последствий обрушения привлечены 13 человек и пять единиц техники.
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Происшествия , РИА Новости , Саратов , Саратовская Область , Энгельс
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