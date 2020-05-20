Сестры Хачатурян обратились в ООН

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Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, попросили спецдокладчика ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравку Симонович обратиться к российским властям с требованием не допустить их повторной травматизации во время рассмотрения уголовного дела и дальнейшего нарушения их процессуальных прав. Как заявила ТАСС адвокат младшей из сестер Хачатурян Валентина Фролова, для этого необходимо рассматривать дела сестер только совместно и учесть, что они действовали в рамках необходимой обороны

Дубравка Симонович — специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях.