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Сестры Хачатурян просят спецдокладчика ООН обратиться к РФ и об объединении дел 

ТАСС и ещё 2 28 минут назад
Сестры Хачатурян обратились в ООН
Фото: РИА Новости
Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, попросили спецдокладчика ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравку Симонович обратиться к российским властям с требованием не допустить их повторной травматизации во время рассмотрения уголовного дела и дальнейшего нарушения их процессуальных прав. Как заявила ТАСС адвокат младшей из сестер Хачатурян Валентина Фролова, для этого необходимо рассматривать дела сестер только совместно и учесть, что они действовали в рамках необходимой обороны
Дубравка Симонович — специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях.
"Следственные органы разделили уголовное дело сестер, выделив дело Марии Хачатурян в отдельное производство, что отрицательно сказалось на правах обвиняемых. Несмотря на то, что в рамках обоих уголовных дел расследуются одни и те же обстоятельства, Крестина и Ангелина не имеют возможности участвовать в деле Марии так же, как и Мария не имеет возможности участвовать в деле Крестины и Ангелины Хачатурян, — сказала защитник. — В будущем это приведет к повторной травматизации сестер, так как им придется рассказывать об одних и тех же травмирующих событиях при рассмотрении двух уголовных дел".
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Комментарии
Происшествия , Ангелина Хачатурян , ООН , ИТАР-ТАСС
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