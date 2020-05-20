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Сестры Хачатурян обратились в ООН 

Артём Кульша и ещё 7 6 минут назад
Сестры Хачатурян обратились в ООН
Фото: РИА Новости
Сестры Мария, Крестина и Ангелина Хачатурян обратились к специальному докладчику Организации объединенных наций (ООН) по вопросам насилия в отношении женщин Дубравке Симонович с просьбой обратиться к властям России по их делу. Об этом адвокат одной из них Валентина Фролова сообщила ТАСС.
В 2018 году, как сообщал «Рамблер», сестры Хачатурян убили своего отца Михаила. Они были обвинены в убийстве. Позже было установлено, что отец подвергал дочерей угрозам, унижениям, издевательствам, побоям, физическому, в том числе сексуальному, насилию.
«Все, что происходит сегодня с сестрами — прямое следствие многолетнего насилия и отсутствия закона, который позволил бы их своевременно защитить», — заявила сегодня Фролова.
Она рассказала, что с целью недопущения своей повторной травматизации сестры пошли за помощью к специальному докладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин с просьбой обратиться к властям России.
По словам адвоката, к повторной травматизации сестер может привести тот факт, что уголовное дело в отношении Марии Хачатурян было выделено в отдельное производство — по этой причине сестрам придется дважды рассказывать об одних и тех же травмирующих событиях.
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Происшествия , Ангелина Хачатурян , ООН , ИТАР-ТАСС
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