Сестры Хачатурян обратились в ООН 

В 2018 году, как сообщал «Рамблер», сестры Хачатурян убили своего отца Михаила. Они были обвинены в убийстве. Позже было установлено, что отец подвергал дочерей угрозам, унижениям, издевательствам, побоям, физическому, в том числе сексуальному, насилию.

«Все, что происходит сегодня с сестрами — прямое следствие многолетнего насилия и отсутствия закона, который позволил бы их своевременно защитить», — заявила сегодня Фролова.

Она рассказала, что с целью недопущения своей повторной травматизации сестры пошли за помощью к специальному докладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин с просьбой обратиться к властям России.

По словам адвоката, к повторной травматизации сестер может привести тот факт, что уголовное дело в отношении Марии Хачатурян было выделено в отдельное производство — по этой причине сестрам придется дважды рассказывать об одних и тех же травмирующих событиях.