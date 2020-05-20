Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик был найден живым в лесу. Матвей нашелся в лесу в одном километре от дома спустя двое суток после пропажи. На поиск ребенка был отправлен добровольческий отряд "Лиза алерт". Добровольцы этого отряда и нашли Матвея. По словам одного из волонтеров, ребенка заметили на месте, по которому отряд проходил повторно. Это говорит о том, что мальчик самостоятельно пытался выбраться из леса и полз из последних сил. У Матвея диагностировано переохлаждение. На место происшествия сразу вызвали скорую помощь. Мальчик плохо разговаривает, поэтому о случившемся будут спрашивать мать ребенка.
Появилось видео с выжившим в лесу ребенком
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