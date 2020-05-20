Один из посетителей супермаркета "Карусель" в подмосковном городе Чехов был избит охранником магазина за отсутствие защитной медицинской маски. По словам Николая Петрова (так зовут потерпевшего), он зашел в магазин, чтобы подождать своего друга, который расплачивался на кассе. В этот момент к нему подошел охранник супермаркета и потребовал либо надеть защитную маску, либо покинуть помещение. Петров сказал сотруднику охраны, что сейчас выйдет из магазина и что его друг все оплатит. После чего его начали заламывать и повалили на пол. При этом Николай получил удар в висок. После удара образовалось рассечение. Пострадавший написал заявление в полицию.
Избитый охранниками покупатель попал на видео
Происшествия , Видео , Чехов
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