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Опубликовано видео драки инвалида из-за парковки 

Вадим Дроздов 41 минуту назад
В подмосковных Химках в одном из дворов жилых домов инвалид устроил целую войну с соседями из-за парковочного места. Местные жители утверждают, что он держит в страхе весь двор. Есть свидетели, как мужчина с инвалидностью прокалывал колеса автомобилям, которые занимали инвалидное место. Среди жильцов собралась инициативная группа, которая решила снимать весь беспредел на видео, чтобы собрать доказательства противоправных действий. Так появилось видео, на котором инвалид бегает с отверткой за водителем одного из автомобилей. Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или нанесением тяжких телесных повреждений".
Происшествия , Видео , Химки
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