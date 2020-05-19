Появились подробности крушения военного вертолета

По словам свидетелей ЧП, машина «долго и низко» кружила над деревней Захарово в Клинском районе. В какой-то момент вертолет резко ушел вниз. После падения повалил густой черный дым, но взрыва не было.

Местные жители попытались прийти пилотам на помощь, но подойти близко было невозможно.

Ранее вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. По предварительной информации, машина упала из-за технической неисправности. На борту было три человека, все они погибли. Оба бортовых самописца уже обнаружены.