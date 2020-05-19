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Стало известно о виражах упавшего в Подмосковье военного вертолета 

Lenta.ru 50 минут назад
Появились подробности крушения военного вертолета
Фото: ТАСС
Вертолет Ми-8 Министерства обороны, разбившийся в Подмосковье, до крушения выполнял разные фигуры пилотажа и виражи. Об этом сообщает Telegram-канал Hue.
По словам свидетелей ЧП, машина «долго и низко» кружила над деревней Захарово в Клинском районе. В какой-то момент вертолет резко ушел вниз. После падения повалил густой черный дым, но взрыва не было.
Местные жители попытались прийти пилотам на помощь, но подойти близко было невозможно.
Ранее вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. По предварительной информации, машина упала из-за технической неисправности. На борту было три человека, все они погибли. Оба бортовых самописца уже обнаружены.
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Происшествия , Министерство обороны , Московская область
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