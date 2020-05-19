Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом 

РИА Новости 27 минут назад
В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает оперативный штаб.
У всех у них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19, отмечается в сообщении.
Накануне число жертв за сутки составило 71. Общее количество умерших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 1726.
Коронавирус SARS-CoV-2 впервые выявили в декабре прошлого года в Китае. В начале марта ВОЗ признала вспышку вызванного им заболевания COVID-19 пандемией. По данным организации, в мире заражены уже почти 4,7 миллиона человек, более 315 тысяч умерли.
В России на сегодняшний день коронавирус диагностировали у 299 941 человека, из них 76 130 пациентов выздоровели.
Видео дня. Фейковый депутат решает городские проблемы
Последние новости
Полина Гагарина перетанцевала Пухляша из клипа Little big Полина Гагарина перетанцевала Пухляша из клипа Little big Американское издание рассказало о "морском монстре" из России Американское издание рассказало о "морском монстре" из России Рост распространения коронавируса в России остановился Рост распространения коронавируса в России остановился
Происшествия , ВОЗ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок от Клявера и дочь в реанимации: тайны Евы Польны
Ребенок от Клявера и дочь в реанимации: тайны Евы Польны
Умер Сергей Демехов
Умер Сергей Демехов
Актер рассказал о пьяной драке со Шнуровым
Актер рассказал о пьяной драке со Шнуровым
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Поклонская разоблачила Гордона
Поклонская разоблачила Гордона
Видео
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
00:36
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
Опубликовано видео со странным существом в консервах
00:42
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
00:39
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
00:17
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
00:32
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
00:10
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
Стало известно, когда москвичам разрешат гулять
00:37
Стало известно, когда москвичам разрешат гулять
Новости Москвы
Россиянка нашла отца в подвале дома спустя 20 лет
01:51
Россиянка нашла отца в подвале дома спустя 20 лет
Общество
Малышева: кто «роет себе могилу» во время пандемии
00:43
Малышева: кто «роет себе могилу» во время пандемии
Шоу-бизнес Другое
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
01:12
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение