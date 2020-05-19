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Вертолёт Ми-8 ВКС России совершил жесткую посадку 

Вероника Полынина 1 час назад
Экипаж Ми-8 погиб из-за жесткой посадки
Фото: РИА Новости
В районе подмосковного города Клин совершил жесткую посадку вертолёт Ми-8 ВКС России, экипаж погиб — Минобороны РФ.
Новость дополняется.
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Происшествия , Министерство обороны , Клин
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