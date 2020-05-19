Экипаж Ми-8 погиб из-за жесткой посадки

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Вертолёт Ми-8 ВКС России совершил жесткую посадку
Вероника Полынина
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
8
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В районе подмосковного
города Клин
совершил жесткую посадку вертолёт Ми-8 ВКС России, экипаж погиб —
Минобороны РФ
.
Новость дополняется.
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