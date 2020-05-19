Украинского олигарха заподозрили в преступлении в США

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский , бывший главный акционер национализированного Приватбанка, находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег. Об этом во вторник сообщил портал BuzzFeed со ссылкой на источники.

По данным портала, федеральный суд в Кливленде изучает финансовые схемы, в рамках которых крупные суммы переводились из украинского банка в США через сеть офшорных компаний. Отмечается, что речь может идти о сотнях миллионов долларов. На эти деньги Коломойским были, в частности, приобретены отель на 484 номера в Кливленде, 21-этажное офисное здание и еще несколько небоскребов.

Расследование ведется уже больше года. Сама финансовая схема Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова начала действовать в 2008 году и продолжалась пять лет, свидетельствуют источники и материалы суда, с которыми ознакомился портал.

Как указывает BuzzFeed, в рамках расследования американские федеральные агенты неоднократно приезжали на Украину, где встречались с Русланом Рябошапкой , бывшим тогда генеральным прокурором, и представителями Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Директор НАБУ Артем Сытник подтвердил BuzzFeed, что сотрудничает с Федеральным бюро расследований (ФБР) США в "ведущемся расследовании", но не может предоставить подробности из-за соглашения о неразглашении.

Сам Коломойский заявил BuzzFeed, что не знает о расследовании в США и никто из министерства юстиции этой страны не выходил с ним на связь.

В апреле прошлого года американский новостной портал The Daily Beast сообщил о том, что ФБР ведет расследование деловой активности Коломойского в США. В ведомстве тогда отказались раскрывать информацию о наличии расследования в отношении Коломойского.