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Мать принуждала дочь-школьницу к «тройничку» с начальником 

Вероника Полынина 14 минут назад
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Фото: Public domain
16-летняя школьница из Москвы обвинила приемную мать в принуждении к сексу с ее начальником за деньги.
Как сообщает телеграм-канал Life Shot, в феврале на мать троих детей Ольгу написали жалобу в прокуратуру. Гражданин, представившийся начальником Ольги, заявил, что она предлагала ему заняться сексом втроем. В качестве третьей женщина предлагала свою 16-летнюю приемную дочь.
В прокуратуре не смогли проверить жалобу, поскольку мужчина оставил ложные сведения о себе.
В апреле аналогичная жалоба на Ольгу поступила от ее бывшего мужа Максима. Он рассказал, что их приемная дочь, которую удочерили в возрасте 3 лет, однажды пришла к матери на работу.
Женщина якобы сказала, что девочка очень понравилась ее начальнику, и предложила ей заняться с ним сексом, пообещав находиться рядом. Девочка отказалась, но мать еще неоднократно возвращалась к этой теме. Она аргументировала свое предложение тем, что дочь может помочь ей продвинуться по службе, а также предлагала ей деньги за услугу.
Следователи проводят проверку полученной информации.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Москва
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