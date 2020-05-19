Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником

16-летняя школьница из Москвы обвинила приемную мать в принуждении к сексу с ее начальником за деньги.
Как сообщает телеграм-канал Life Shot, в феврале на мать троих детей Ольгу написали жалобу в прокуратуру. Гражданин, представившийся начальником Ольги, заявил, что она предлагала ему заняться сексом втроем. В качестве третьей женщина предлагала свою 16-летнюю приемную дочь.
В прокуратуре не смогли проверить жалобу, поскольку мужчина оставил ложные сведения о себе.
В апреле аналогичная жалоба на Ольгу поступила от ее бывшего мужа Максима. Он рассказал, что их приемная дочь, которую удочерили в возрасте 3 лет, однажды пришла к матери на работу.
Женщина якобы сказала, что девочка очень понравилась ее начальнику, и предложила ей заняться с ним сексом, пообещав находиться рядом. Девочка отказалась, но мать еще неоднократно возвращалась к этой теме. Она аргументировала свое предложение тем, что дочь может помочь ей продвинуться по службе, а также предлагала ей деньги за услугу.
Следователи проводят проверку полученной информации.