Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником

16-летняя школьница из Москвы обвинила приемную мать в принуждении к сексу с ее начальником за деньги.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot , в феврале на мать троих детей Ольгу написали жалобу в прокуратуру . Гражданин, представившийся начальником Ольги, заявил, что она предлагала ему заняться сексом втроем. В качестве третьей женщина предлагала свою 16-летнюю приемную дочь.

В прокуратуре не смогли проверить жалобу, поскольку мужчина оставил ложные сведения о себе.

В апреле аналогичная жалоба на Ольгу поступила от ее бывшего мужа Максима. Он рассказал, что их приемная дочь, которую удочерили в возрасте 3 лет, однажды пришла к матери на работу.

Женщина якобы сказала, что девочка очень понравилась ее начальнику, и предложила ей заняться с ним сексом, пообещав находиться рядом. Девочка отказалась, но мать еще неоднократно возвращалась к этой теме. Она аргументировала свое предложение тем, что дочь может помочь ей продвинуться по службе, а также предлагала ей деньги за услугу.

Следователи проводят проверку полученной информации.