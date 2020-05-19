Парикмахер заразил коронавирусом десятки клиентов

Парикмахер в Ракитянском районе Белгородской области заразил 23 клиентов, сообщило правительство региона.

Власти информируют, что в минувшие сутки зафиксирован рост заболевших в Ракитянском районе.

"По словам заместителя начальника департамента Людмилы Крыловой, причиной стал семейно-бытовой контакт с парикмахером. Сейчас парикмахер проходит лечение в городской больнице №2 города Белгорода. Обследованы контактные с ним лица — это семь семей. Среди них у 23 человек положительный анализ на COVID-19. Они находятся под медицинским наблюдением дома, заболевание протекает бессимптомно", — говорится в сообщении.

Ещё у 25 человек тест на коронавирус отрицательный. Как контактные лица, они также находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением.

В числе контактных лиц парикмахера оказались пять сотрудников агрохолдинга "БЭЗРК-Белгранкорм", они отстранены от работы и находятся дома под медицинским наблюдением. Их тесты на COVID-19 отрицательные. Заболевших коронавирусом на производстве не выявлено, подчеркивают власти.

Всего в области 1361 заболевший с начала пандемии. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся пятеро. Выздоровели 374 пациента, 12 скончались.