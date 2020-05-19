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В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом более 20 клиентов 

РИА Новости 14 минут назад
Парикмахер заразил коронавирусом десятки клиентов
Фото: РИА Новости
Парикмахер в Ракитянском районе Белгородской области заразил 23 клиентов, сообщило правительство региона.
Власти информируют, что в минувшие сутки зафиксирован рост заболевших в Ракитянском районе.
"По словам заместителя начальника департамента Людмилы Крыловой, причиной стал семейно-бытовой контакт с парикмахером. Сейчас парикмахер проходит лечение в городской больнице №2 города Белгорода. Обследованы контактные с ним лица — это семь семей. Среди них у 23 человек положительный анализ на COVID-19. Они находятся под медицинским наблюдением дома, заболевание протекает бессимптомно", — говорится в сообщении.
Ещё у 25 человек тест на коронавирус отрицательный. Как контактные лица, они также находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением.
В числе контактных лиц парикмахера оказались пять сотрудников агрохолдинга "БЭЗРК-Белгранкорм", они отстранены от работы и находятся дома под медицинским наблюдением. Их тесты на COVID-19 отрицательные. Заболевших коронавирусом на производстве не выявлено, подчеркивают власти.
Всего в области 1361 заболевший с начала пандемии. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся пятеро. Выздоровели 374 пациента, 12 скончались.
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Происшествия , Белгородская Область
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