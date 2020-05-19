Посетителя гипермаркета избили из-за отсутствия маски

Посетитель гипермаркета «Карусель» в подмосковном Чехове подвергся нападению охранников якобы за отсутствие защитной маски. Мужчине разбили лицо и травмировали колено.

Инцидент произошёл вечером 18 мая. Потерпевший ходил в гипермаркет со своим другом. Когда охранник стал предъявлять ему претензии по поводу отсутствия маски, мужчина пояснил, что заходить в торговый зал не собирается, а лишь ждёт приятеля и уже уходит.

Охранника это не убедило и он стал выталкивать мужчину из здания. На помощь ему прибежали несколько коллег, которые принялись избивать посетителя.

Друг потерпевшего помог ему отбиться от охранников и выйти на улицу. Там они позвонили в полицию и Росгвардию . После написания заявления мужчины поехали снимать побои.

Супруга потерпевшего рассказала телеканалу «360», что маска у её мужа-всё-таки была, но находилась не на лице, а под подбородком. Она также отметила, что один из ударов, нанесённых мужчине, мог оказаться смертельным, если бы попал в висок.

Охранники магазина позднее попытались объяснить нападение тем, что заподозрили потерпевшего в воровстве. По их словам, он был пьян, а карманы на его одежде подозрительно топорщились. Жена избитого эти обвинения отвергает.

Ранее NEWS.ru писал о похожем инциденте в Химках. Там охранник ТРЦ отправил посетителя в нокаут. Присутствовавшие в здании полицейские в конфликт не вмешались.