Посетителя гипермаркета избили из-за отсутствия маски

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Посетителя гипермаркета в Подмосковье избили из-за отсутствия маски 

News.ru 20 минут назад
Посетитель гипермаркета «Карусель» в подмосковном Чехове подвергся нападению охранников якобы за отсутствие защитной маски. Мужчине разбили лицо и травмировали колено.
Инцидент произошёл вечером 18 мая. Потерпевший ходил в гипермаркет со своим другом. Когда охранник стал предъявлять ему претензии по поводу отсутствия маски, мужчина пояснил, что заходить в торговый зал не собирается, а лишь ждёт приятеля и уже уходит.
Охранника это не убедило и он стал выталкивать мужчину из здания. На помощь ему прибежали несколько коллег, которые принялись избивать посетителя.
Друг потерпевшего помог ему отбиться от охранников и выйти на улицу. Там они позвонили в полицию и Росгвардию. После написания заявления мужчины поехали снимать побои.
Супруга потерпевшего рассказала телеканалу «360», что маска у её мужа-всё-таки была, но находилась не на лице, а под подбородком. Она также отметила, что один из ударов, нанесённых мужчине, мог оказаться смертельным, если бы попал в висок.
Охранники магазина позднее попытались объяснить нападение тем, что заподозрили потерпевшего в воровстве. По их словам, он был пьян, а карманы на его одежде подозрительно топорщились. Жена избитого эти обвинения отвергает.
Ранее NEWS.ru писал о похожем инциденте в Химках. Там охранник ТРЦ отправил посетителя в нокаут. Присутствовавшие в здании полицейские в конфликт не вмешались.
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Происшествия , Видео , Росгвардия , Московская область , Чехов
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