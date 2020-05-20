Россиянин сел за убийство на реконструкции ВОВ

Советский районный суд Нижнего Новгорода приговорил к 10 годам колонии строгого режима участника реконструкции событий Великой Отечественной войны за убийство руководителя регионального отделения Российского военно-исторического общества , журналиста Олега Казаринова, которое произошло 12 июля 2019 года. Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Также с осужденного решено взыскать один миллион рублей в счет возмещения морального вреда.

По данным следствия, летом 2019 года на территории Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор» проходила подготовка к фестивалю «Щит и меч» по военно-исторической реконструкции событий начального периода Великой отечественной войны. Вечером 12 июля один из участников мероприятия в пьяном состоянии общался с ранее незнакомым ему Казариновым. Во время беседы обвиняемый на почве внезапно возникшего чувства личной неприязни ударил ножом журналиста. Находящиеся рядом люди задержали злоумышленника.

Раненного Казаринова доставили в больницу, где он в ту же ночь скончался.