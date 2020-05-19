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Школьница упала с высоты второго этажа после фотосессии под Волгоградом 

РИА Новости 1 час назад
Школьница выпала из дома во время фотосессии
Фото: РИА Новости
Школьница упала со второго этажа заброшенного здания в Новониколаевском районе Волгоградской области, куда забралась ради того, чтобы сфотографироваться, сообщил журналистам заместитель руководителя Урюпинского следственного отдела СУ СКР по области Александр Белов.
По информации СК, в Новониколаевском районе 15-летння школьница вместе с друзьями забралась на полуразвалившееся здание бывшей бани, чтобы сфотографироваться на фоне руин.
"Спускаясь по стене сооружения, девочка сорвалась и упала с высоты второго этажа", — сообщил Белов.
По его словам, школьница сейчас находится в реанимации, у нее закрытая черепно-мозговая травма, переломы и ушибы.
СК проводит проверку.
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Происшествия , Александр Белов , СКР , Волгоград , Волгоградская Область
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