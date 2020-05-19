Школьница выпала из дома во время фотосессии

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По информации СК, в Новониколаевском районе 15-летння школьница вместе с друзьями забралась на полуразвалившееся здание бывшей бани, чтобы сфотографироваться на фоне руин.

"Спускаясь по стене сооружения, девочка сорвалась и упала с высоты второго этажа", — сообщил Белов.

По его словам, школьница сейчас находится в реанимации, у нее закрытая черепно-мозговая травма, переломы и ушибы.

СК проводит проверку.