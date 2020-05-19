Школьница выпала из дома во время фотосессии

Школьница упала со второго этажа заброшенного здания в Новониколаевском районе Волгоградской области, куда забралась ради того, чтобы сфотографироваться, сообщил журналистам заместитель руководителя Урюпинского следственного отдела СУ СКР по области Александр Белов.
По информации СК, в Новониколаевском районе 15-летння школьница вместе с друзьями забралась на полуразвалившееся здание бывшей бани, чтобы сфотографироваться на фоне руин.
"Спускаясь по стене сооружения, девочка сорвалась и упала с высоты второго этажа", — сообщил Белов.
По его словам, школьница сейчас находится в реанимации, у нее закрытая черепно-мозговая травма, переломы и ушибы.
СК проводит проверку.